Camavinga: "Si Mbappé viene al Real Madrid, seré muy feliz"

El centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga dijo este martes que, si Kylian Mbappé acaba en el Real Madrid, será "muy feliz".

Camavinga fue el jugador que participó hoy en la rueda de prensa de la selección nacional francesa, que estuvo protagonizada por Mbappé.

"Como ya habéis visto, él ha hablado. No tengo nada más que decir, pero si viene, seré muy feliz", se limitó a decir.

Añadió que no vio a Mbappé con una actitud diferente hoy, tras el estallido anoche de la noticia de que no renovará al final de su contrato con el PSG en 2024, por lo que el club se plantearía traspasarle para conseguir una compensación.

Preguntado sobre a quién elegiría para sustituir a Karim Benzema en el equipo madrileño, dijo de forma evasiva que no le corresponde tomar esa decisión. "Confío en ellos" (la dirección del Real Madrid, señaló.

Y a otra cuestión sobre la estrella de la selección francesa y su rechazo al Real Madrid hace un año, recalcó que Mbappé "es un gran jugador. El año pasado tomó su decisión y hay que respetarla". Sí reconoció, entre sonrisas, que fue el primero en bromear con Mbappé hoy, "pero el modo en que lo he hecho queda entre él y yo".

"Somos muy bromistas y hay asuntos que pueden tratarse en la mesa. Te pueden atacar de vez en cuando", explicó con más sonrisas.

El jugador, de 20 años, reconoció que disputar los Juegos Olímpicos de París de 2024 "es un objetivo para él, pero recalcó que es algo que no se ha tratado aún , puesto que eta temporada "ha sido ya muy larga". "Lo veremos cuando se acerque el plazo" de la convocatoria, indicó.

Camavinga está concentrado con el resto de la selección francesa en Clairefontaine de cara a dos encuentros de calificación para la próxima Eurocopa 2020: el viernes próximo en Gibraltar y el lunes 19 en París ante Grecia.

El otro jugador que habló hoy con la prensa fue otro que evoluciona en España: el defensa Jules Koundé (Barcelona), quien preguntado por Mbappé respondió que la situación contractual o el futuro de su compañero con Francia es un asunto que "no me concierne".

Sí dijo que no lo vio hoy preocupado o especialmente atento a su teléfono, sino que lo encontró "normal".