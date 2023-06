Las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del GP de Italia de MotoGP ya han concluido. El actual líder del Campeonato del Mundo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), no quiere sorpresas y ya manda en los tiempos (1:45.436).

Unos entrenamientos que no han estado exentos de caídas, y un habitual de las mismas últimamente está siendo el español Marc Márquez (Honda), quien se ha ido al suelo en una curva en los últimos minutos.

A pesar de ello, ha salido por su propio pie y con la segunda moto ha logrado rebajar sus tiempos de la sesión matinal para colocarse octavo y entrar así en los puestos de Q2 para el sábado (1:45.691).

Pero Márquez no ha sido ni el mejor español ni la mejor Honda, pese a la mejoría de la marca japonesa en Mugello. Ese honor le ha correspondido a Álex Rins, que con una no oficial ha marcado el segundo mejor tiempo de la jornada.

Tercero ha sido Brad Binder (KTM) y cuarto otro español, Jorge Martín (Ducati). Otro que ha mejorado ostensiblemente sus tiempos de la mañana ha sido Aleix Espargaró (Aprillia), que del minuto y 48 segundos ha bajado a 1:45.784.

“✅ Championship players in the mix!

✅ The Beast back with a bang!

✅ Aleix pushing through the pain!

✅ Four tenths cover the top 10!



Saturday is gonna be wild! ��#ItalianGP ���� pic.twitter.com/HLrCBo5Lw6“