El español Marc Márquez (Honda) afronta su tercer intento en Mugello. Después de tomar la salida en solo dos carreras y no completar ninguna, el ocho veces campeón del mundo, seis en MotoGP, encara el GP de Italia con la esperanza de resarcirse de su mal comienzo de temporada: "El hambre es máxima". También ha hablado en una entrevista para TVE sobre su futuro: "Mi compromiso con Honda es al cien por cien".

"Con las lesiones el ritmo se pierde", reconoce a TVE el de Cervera (Lleida) sobre este accidentado inicio de temporada, tras "un invierno muy bueno, quizá el más completo".

Márquez admite que el accidente en el GP de Portugal, el primero, "fue un error mío, no mala suerte". "Me reenganché en Le Mans y ahí me pudo el hambre", admite sobre su caída en el pasado GP de Francia, cuando luchaba por entrar en el podio.

A Le Mans llegó tras recuperarse de una fractura en un dedo "justo de fuerzas", asegura, pero desde el pasado mes de mayo hasta ahora ha aprovechado estas tres semanas para "dar el salto físico. Estoy físicamente bien".

Sin embargo, reconoce que el de Mugello no es el trazado que mejor se adapta a su estilo de pilotaje y es "uno de los más exigentes para el piloto". "El año pasado aquí fue uno de los más extraños de mi carrera deportiva. Estaba compitiendo sabiendo que el lunes tomaba un avión para operarme en Estados Unidos", recuerda Márquez, que terminó décimo y puso fin así a su temporada 2022.