La Liga pide imputar al hijo de Negreira por su posible influencia en el colectivo arbitral

El 'Caso Negreira' continúa con otro nuevo capítulo. La Liga ha decidido pedir la imputación del hijo de Negreira, ex vicepresidente del Comité de Árbitros entre 1994 y 2018, por recibir supuestos pagos del FC Barcelona. Según el periódico El Mundo "LaLiga señala que en su auto de inicio de investigación la magistrada imputó a los ex presidentes del Barça, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, a dos ex directivos y a Enríquez Negreira, pero no a su hijo Javier pese a que la querella del árbitro Xavier Estrada Fernández lo pedía".

"El juzgado argumentó que Enríquez Negreira controlaba las sociedades que recibieron los pagos del Barça, y que el ex 'número 2' de los árbitros explicó ante hacienda "que nunca reveló a su hijo el acuerdo confidencial alcanzado con el FC Barcelona", señalan.

Según la Fiscalía, Rosell y Bartomeu alcanzaron "un acuerdo verbal estrictamente confidencial" con Enríquez Negreira, por entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), para que realicase, a cambio de un sueldo, "actuaciones tendentes a favorecer al Barça en la toma de decisiones de los colegiados y adulterar así el resultado de la competición".