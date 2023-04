En una jornada marcada por la incetidumbre climatológica, la sesión transcurrió sin ningún tipo de incidencia exceptuando la retirada de Pérez. Aston Martin volvía a dejar claro desde la Q1 que tenían un buen ritmo y se presuponían como los principales rivales de Red Bull, aunque eso cambió en los últimos instantes de Q3.

Mercedes empezó a enseñar brotes verdes tras un inicio complicado de temporada y, pese a pasar desapaercibidos durante las primeras dos rondas de calificación, llegaron a la Q3 dispuestos a dar el todo por el todo. En la primera tanda Hamilton se quedó a tan solo 9 centésimas del primer tiempo marcado por Verstappen y, en el segundo turno para dar la vuelta al circuito de Albert Park, tanto Russell como Hamilton superaron el registro de Alonso, quien tendrá que ir a la ofensiva si quiere conseguir mañana el tercer podio del curso.

“Brilliant qualifying effort from @MercedesAMGF1



Russell takes second, Hamilton finishes third ��#AusGP #F1 pic.twitter.com/5SirBbv8v1“