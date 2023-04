Tiempos del segundo libre para el GP de Australia: .1. Fernando Alonso ESP Aston Martin 1:18,887 .2. Charles Leclerc MON Ferrari a 0,445 .3. Max Verstappen NED Red Bull 0,615 .4. George Russell GBR Mercedes 0,785 .5. Carlos Sainz ESP Ferrari 0,808 .6. Esteban Ocon FRA Alpine 0,838 .7. Sergio Pérez MEX Red Bull 1,196 .8. Lando Norris GBR McLaren 1,289 .9. Nico Hülkenberg GER Haas 1,307 10. Pierre Gasly FRA Alpine 1,319 11. Yuki Tsunoda JPN Alpha Tauri 1,323 12. Valtteri Bottas FIN Alfa Romeo 1,425 13. Lewis Hamilton GBR Mercedes 1,436 14. Oscar Piastri AUS McLaren 1,494 15. Zhou Guanyu CHN Alfa Romeo 1,583 16. Lance Stroll CAN Aston Martin 1,692 17. Nyck de Vries NED Alpha Tauri 1,713 18. Alexander Albon THA Williams 2,295 19. Kevin Magnussen DEN Haas 2,379 20. Logan Sargeant USA Williams sin tiempo EFE arh/og

Fernando Alonso (Aston Martin) ha sido el más rápido este viernes en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia, que se disputa en Melbourne. El español marcó el mejor tiempo en una sesión que se desarrolló, en gran parte, bajo la lluvia.

En principio, ni este sábado, ni el domingo, se espera que llueva, pero este primer tiempo de Alonso no hace más que aumentar las esperanzas de una aficion española que sueña con que el asturiano logre su victoria 33 en la Fórmula 1.

“In today's mixed conditions, @alo_oficial put in our fastest lap around Albert Park!



Solid stuff, Fernando. �� pic.twitter.com/Mr1r36q9Oz“