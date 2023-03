Fernando Alonso y Aston Martin siguen sin despertar de su particular sueño. Después de lograr el podio en Baréin, el equipo inglés sigue demostrando su fortaleza, pero esta vez en un circuito de condiciones muy diferentes.

El piloto español ha logrado la tercera posición en la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1. No obstante, el bicampeón del mundo saldrá segundo por la penalización de diez posiciones que sufrirá Leclerc tras haber montado su tercera centralita esta temporada. Alonso saldrá en primera línea, una posición de privilegio que le permitirá, por qué no, luchar por su ansiada victoria número 33.

No será empresa fácil. Por delante partirá Sergio Pérez con un Red Bull que sigue un paso por delante de los demás, pero que es humano. Ya no es intocable. Lo demostró el coche número 1 de Max Verstappen, cuyo motor dijo basta al inicio de la Q2. El problema mecánico apartó al campeón del mundo de la lucha por la 'pole' y le hará partir de la decimoquinta posición. Eso sí, no lo descarten todavía.

Segunda 'pole' consecutiva para Pérez en Arabia Saudí Sergio Pérez repitió éxito en la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudí. 'Checo' aprovechó la ausencia de su compañero Max Verstappen para anotarse sin dificultades el mejor tiempo. Lo hizo en su primer intento en la Q3 con un tiempo de 1:28.2, casi sin despeinarse. Le siguió a dos décimas un Leclerc que demostró que Ferrari no está tan mal como parece. No obstante, el monegasco saldrá duodécimo por su sanción. Por detrás aparecieron Alonso, Russell y Carlos Sainz. Lance Stroll, pese a completar una mitad de última vuelta extraordinaria, falló en el tercer sector y fue sexto. Ocon, Hamilton, Piastri y Gasly completaron el 'Top 10' en clasificación.

Una Q1 accidentada con varios trompos y pocas sorpresas Los dos Red Bull mostraron su poderío desde el principio, copando la cabeza de la clasificación desde los primeros minutos de la Q1. Los dos hombres de Aston Martin esperaron a la mitad de la sesión para iniciar la clasificación y Alonso se topó con un problema nada más salir a la pista al trompear en la curva 2. Una vez rehecho, el asturiano se colocó en tercera posición, justo por delante de su compañero Lance Stroll. A continuación aparecieron los dos Ferrari, ligeramente mejores que en los entrenamientos libres, con Sainz sexto. Una primera sesión que nos dejó varios trompos más y nuevos problemas en McLaren con Norris dando la sorpresa al quedarse fuera de la Q2. Junto a él, los dos Alpha Tauri, Tsunoda y De Vries, y los dos Williams, Albon y Sargeant, tampoco pasaron la primera criba.

Verstappen, fuera por problemas de motor en la Q2 La Q2 empezó con un Alonso fuerte con un tiempo de 1:28.7 que le colocaba primero. Un grandísimo registro, pero en principio insuficiente para superar a los Red Bull. Fue entonces cuando llegó lo que nadie esperaba. Verstappen se encontró con un problema de motor que le dejaba K.O. Una avería que le impedía seguir en clasificación y que le apartaba de la lucha por una 'pole' que parecía tener asegurada. La incertidumbe también creció con Carlos Sainz, fuera hasta los últimos segundos. Sin embargo, el madrileño realizó una vuelta suficiente para colocarse cuarto y meterse en la Q3. Pérez superaba 'in extremis' a Alonso y la pelea por la 'pole', ya sin Verstappen, estaba servida. Pérez, Alonso y Sainz, una lucha a tres por salir en la posición privilegiada de la parrilla. Hulkenberg, Zhou, Magnussen, Bottas y el propio Max se quedaban fuera de ese asalto final a la 'pole'.