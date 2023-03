El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha confirmado que su equipo saldrá a ganar la vuelta de los octavos de final Champions League frente al Liverpool. Pese a tener una gran ventaja, por el 2-5 de la ida, el italiano asegura que "no vamos a hacer cálculos" y que "ensamos más en atacar".

El mensaje es bastante simple, claro. No vamos a hacer cálculos. Intentar jugar lo mejor que podemos, como hemos hehco en la ida. Nuestra idea no es hacer cáculos. Hay que entrar en el partido jugando con la máxima ilusión, intensidad e intentar ganar el partido", comenzó diciendo en rueda de prensa.

Y esta idea de no especular con el resultado es la que ha repetido en varias ocasiones durante su comparecencia.

"No vamos a plantear un partido teniendo en cuenta que tenemos ventaja. Queremos atacar. Mañana va a ser un partido abierto porque el Liverpool intentará cambiar la dinámica de esta eliminatoria. Tenemos que hacer bien las dos cosas. Defender y atacar. No pensamos solo en defender, pensamos más en atacar", agregó.

A nivel mental, Ancelotti considera que el choque será "más complicado" para sus jugadores por tener esa amplia ventaja.

"Ellos vienen a tope intentando sacar lo mejor desde el primer minuto, pase lo que pase. El resultado de la ida nos pone un poco en duda. Intentaremos ir a tope desde el inicio pero tenemos más duda que el rival", consideró.

Ancelotti reconoce que no habla mucho con Hazard

Además, el italiano ha confirmado que tiene poca relación con Hazard, después de que el belga haya asegurado en una entrevista que no habla con Ancelotti.

00.11 min Hazard, sobre Ancelotti: "Hay respeto entre nosotros, pero no nos hablamos"

"La relación no es fría. Hay que valorar las cosas. Hazard ha sido muy honesto, no hablo mucho con él y es la verdad, porque hablar es una cuestión de carácter y te sientes mejor con una persona que con otra. También pasa con los hijos. Pero lo más importante para mí es que aunque no hablamos mucho y no juega mucho, me respeta", apreció.

“Aunque no hablamos mucho y no juega mucho, me respeta“

Respecto al por qué Hazard no juega en el Madrid, 'Carletto' ha sido muy claro: "No juega porque hay mucha competencia, y en su posición juega un jugador que está aportando mucho, que es Vinicius".

Además, no quiso desvelar si contará con el jugador belga para el año que viene.

"Para el próximo año cuento con los jugadores que me pone el club a mi disposición", zanjó sobre el tema.