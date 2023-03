El madridista Eden Hazard ha concedido una entrevista a RTBF en Bélgica en la que habla sobre su situación en el Real Madrid. En esta conversación ha reconocido que no se habla con su técnico, Carlo Ancelotti. "Hay respeto entre nosotros pero no voy a decir que nos hablamos, porque no nos hablamos... Pero insisto que siempre habrá respeto aunque ya no me haga jugar", aseguró el futbolista belga.