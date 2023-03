Los Ferrari optaron por probar diferentes configuraciones en el ala trasera en los coches de Carlos Sainz y Charles Leclerc. Abortaron pronto porque el alerón del monoplaza que conducía el monegasco, con un solo pilón de anclaje, oscilaba demasiado, así que pasó al que llevaba el madrileño, el estándar de la pretemporada.

Sainz se llevó uno de los grandes sustos de la sesión a falta de 21 minutos al marcarse un trompo a alta velocidad en la curva nueve tras notar algo extraño en la parte derecha trasera del fondo plano.

Afortunadamente, no tuvo mayores consecuencias para él y pudo dirigirse al box. Fue último (1:36.072).

Pero ese susto no impedirá que el piloto madrileño vuelva a salir a pista en la sesión vespertina, como anunció su escudería en redes sociales.

"Desafortunadamente, Carlos hizo un trompo, el auto está bien, pero perdió su funcionamiento. Volveremos para la #FP2 en unas horas", informaba Ferrari.

“A different run plan for this #FP1 session, focusing on longer runs with Medium tyres ��



Carlos unfortunatley had a spin, the car is fine but lost out on his running.



We’ll be back for #FP2 in a few hours �� pic.twitter.com/UDkM1pwBco“