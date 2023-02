Y este es el equipo que elige Ramón Díaz en el Al Hilal.

“¿ This is our starting XI and substitutes for the #ClubWC final against ¿Real Madrid¿ ¿¿#AlHilal ¿#AlHilal_RealMadrid ¿¿#AlHilal_inCWCfinal ¿ pic.twitter.com/dXzcYMqpgP“