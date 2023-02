El Rayo de Iraola: de su momento más delicado en segunda a mirar a Europa

Corría el 27 de febrero de 2021 cuando una Ponferradina bajo las órdenes de Jon Pérez Bolo se disputaba el sexto puesto del playoff ante los rayistas. El partido terminó con empate (1-1) a uno, pero supuso el cuarto choque consecutivo de los madrileños sin conocer la victoria. El Rayo terminó metiéndose entre los seis mejores y tocó el cielo con el ascenso, aunque pasó por momentos de apuro con los bercianos, el Sporting y Las Palmas acechando durante todo el año.

Quien le iba a decir a Iraola que de ese partido a la actualidad pasarían solo dos temporadas. En el templo vallecano saben a la perfección de donde vienen y ahora quieren jugar Europa ante conjuntos como Chelsea, Manchester United o Liverpool, equipo al que le cantaban al final del partido del lunes.

“"Next year, Rayo-Liverpool" the Rayo fans sing. Yeah, about that... pic.twitter.com/gb4Q6wcCyK“