Ficha técnica: 2 - Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena, Fran García; Valentín (Salvi, m.86), Comesaña (Pathé Ciss, m.72); Isi, Trejo (Unai López, m.72), Andrés Martín (Álvaro, m.62); y Camello (Raúl De Tomás, m.86).

0 - Almería: Fernando; Pozo, Ely, Babic, Akieme; Robertone (Puigmal, m.69), Samu Costa, Melero (Lázaro, m.85); Embarba (Portillo, m.69), Baptistao (Dyego Sousa, m.77) y Luis Suárez (El Bilal, m.69). Goles: 1-0: M.53 Ely, en propia puerta; 2-0: M.62 Álvaro. Árbitro: César Soto Grado (Comité La Rioja). Amonestó a Balliu (m.17), Trejo (25) y Catena (57), del Rayo; y a Leo Baptistao (13), Akieme (31) y Roberttone (35), del Almería. Incidencias: partido correspondiente a la jornada 20 de LaLiga Santander disputado en el Estadio de Vallecas de Madrid ante 11.783 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por los fallecidos en los seísmos de Turquía y Siria.

El Rayo Vallecano ascendió a la quinta plaza de la clasificación de LaLiga Santander 2022-2023 y confirmó su candidatura a pelear por los puestos europeos tras imponerse este lunes por 2-0 a la UD Almería en el partido que cerró la vigésima jornada del campeonato.

El equipo de Andoni Iraola acertó a superar a un Almería que demostró en el césped del Estadio de Vallecas su condición de uno de los peores visitantes ligueros. Los de Rubi sumaron una derrota más a domicilio, la séptima en diez salidas, y siguen sin poner tierra de por medio con el descenso, que tienen a tres puntos.

Y eso que el comienzo del conjunto almeriense fue prometedor. Robertone, Gonzalo Melero y, sobre todo, Leo Baptistao, gozaron de buenas ocasiones para abrir el marcador en un inicio trepidante de encuentro donde los locales también tuvieron la suya entre medias por medio de Isi, que se topó con Fernando. Poco a poco, el Rayo fue asentándose y logró hacerse con el control del partido. Andrés Martín y Oscar Trejo tuvieron dos buenas ocasiones para poner por delante al conjunto franjirrojo, pero el guardameta visitante mostró reflejos y el marcador no se movió al descanso.

Tras este, el guion que había tomado el partido no varió. El equipo vallecano continuó llevando la iniciativa ante un rival que pareció esperar su oportunidad, un plan que se le empezó a estropear con el desafortunado gol en propia puerta de Rodrygo Ely. El tanto hizo daño a los de Rubi y aunque Fernando evitó el 2-0 en el mano a mano ante Andrés Martín, no pudo hacerlo ante Álvaro García, que amplió la ventaja a los segundos de haber entrado en el terreno de juego. El Almería intentó adelantar líneas en busca de recortar y el Rayo buscó aprovechar los espacios para sentenciar, pero Fernando y Dimitrievski no dieron concesiones.

Con esta victoria, el cuadro vallecano se coloca quinto con 32 puntos y supera en la tabla a Villarreal y Betis, que perdieron sus compromisos ligueros este fin de semana. Solo tres puntos alejan a los madrileños de la última plaza Champions, ocupada por el Atlético de Madrid. El Almería, por su parte, es decimocuarto con 22 unidades, tres por encima del descenso.