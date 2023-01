Real Madrid

20:08

La Real Sociedad ganó en su última visita a un equipo de la Comunidad de Madrid en LaLiga (0-2 vs Rayo Vallecano) tras no haber ganado en ninguna de sus anteriores siete (4E 3D), - no vence en dos seguidas a domicilio ante estos conjuntos desde abril de 2013 (vs Atlético de Madrid y Rayo Vallecano).