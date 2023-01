Como cada año por estas fechas, desde hace ocho, se disputa la Ultramaratón de Anantapur. El próximo 24 de enero la ciudad de India dará salida a una carrera solidaria por relevos en la que participarán más de 300 corredores para recorrer 170km. La llegada está prevista para el día 25 en el Hospital de Bathalapalli, junto al lugar donde yacen los restos de Vicente Ferrer.

La fecha escogida conmemora la llegada del filántropo español y su esposa Anna a Anantapur, donde falleció en 2009. Su labor continúa a través de la Fundación que lleva su nombre (FVF), que impulsó en vida y está dirigida actualmente por su hijo Moncho.

En esta edición se han añadido más eventos durante la semana de la carrera. Los explica el organizador apoyado por la FVF, el español Juan Manuel Viera: "La Anantapur 10k es la primera vez que vamos a celebrarla dentro de la propia ciudad; después tenemos el Community Running Day, la carrera inclusiva donde todos los que corremos en la Ultramaratón y 10k nos unimos a personas con otras capacidades; y después el día 24 comenzaremos la Ultramaratón para acabar el dìa 25".

Esas dos nuevas carreras tendrán por primera vez a los 320 participantes juntos en la ciudad, ya que en la ultramaratón correrán por grupos y relevos debido a las limitaciones logísticas.

Cada año la carrera destina la recaudación a un reto concreto. En este es la construcción en Dornala de un centro educativo para niños y niñas con parálisis cerebral, en una zona de la India rural. Como nos explica Viera, "la esperanza de vida es de 47 o 48 años, lo que les cambia la vida un proyecto como este es increíble".

El reto virtual, homenaje a los colaboradores

Además de la carrera en India, la organización ha abierto el reto virtual, una iniciativa que partió en 2021 a raíz de las restricciones por la pandemia de COVID-19 y que tuvo gran acogida, pero que introduce modificaciones.

En esta edición la carrera virtual también ha introducido cambios y está abierta desde el 1 de junio pasado hasta el 31 de enero. Al cierre de este reportaje ya se habían sumado 232 particpantes, que habían recorrido 48.438,45 km, un 37% del objetivo marcado en 129.249 km, "que se corresponde al número de colaboradores que tiene la FVF", como nos explica Viera.

Pero el objetivo principal son los 200.000 euros del proyecto de Dornala, de los que llevan recaudados 150.000. A lo largo de las siete ediciones anteriores, la FVF ha logrado recaudar casi un millón de euros para sus distintos proyectos solidarios.

Y es que, como decía el propio Vicente Ferrer, "si el mundo no se cansa de sufrir, nosotros no podemos cansarnos de ayudar". 170 km no son nada.