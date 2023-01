La categoría de motos siempre suele ser una de las más apretadas en cuanto a tiempos durante el Dakar. Este año no iba a ser menos, pues el 'TOP 3', a falta de dos jornadas, se disputa en sólo tres minutos de diferencia entre los pilotos. Sólo uno de ellos no ha levantado nunca el trofeo de ganador.

“�� Stage 1️⃣2️⃣ - Bikes ��



�� Third of stage 12, @tobyprice87 took the lead in the overall bike classification. He is now followed by @skylerhowes110 and @kmbenavides.



Provisional top 3 overall:

�� Toby Price

�� Skyler Howes (+28'')

�� Kevin Benavides (2'40'')#Dakar2023 pic.twitter.com/i6AaRRtX0t“