Sebastien Loeb ha vuelto a ganar en el Dakar 2023. Esta podría ser la crónica de este jueves, de este miércoles, de este martes, e incluso, de este domingo. Pero no, es la de este viernes, en la que el alsaciano ha logrado su quinta victoria consecutiva, sin inquietarse por el 'Empty Quarter', pero sin lograr hacer daño a Al Attiyah.

El catarí terminó tercero a 3'31" de Loeb y mantiene su impecable liderato a casi una hora y media del alsaciano. Sólo una catástrofe podría apartar al príncipe de ganar su quinto 'Touareg.

“���� Even with a 1:20 lead over his runner-up, @AlAttiyahN isn't taking his foot off the gas. ��#Dakar2023 pic.twitter.com/UMcf8qXqKx“