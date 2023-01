Carlos Sainz ya está en Madrid tras tener que abandonar el Rally Dakar por el accidente sufrido en la etapa 9. El piloto español se mostró dolido por haber tenido que abandonar esta prueba, pero está contento por no tener nada grave. "Estoy bien, pero lo normal tras una carrera llena de incidentes. Fueron dos aterrizajes duros.El médico me ha dicho que no tengo nada grave. Estoy contento por eso", comentó a los medios a su llegada.