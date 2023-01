El biker de Bostwana, Ross Branch, ganó el domingo la 8ª etapa del Dakar 2023 entre Al-Duwadimi y Ryad con su Hero y pisándole los talones, 1 min y 33 seg, Mason Klein (USA/KTM) que se sitúa líder en la clasificación general provisional en la víspera del día de descanso.

Tras la cancelación de la etapa 7 prevista para el sábado debido a las lluvias torrenciales que dañaron las carrocerías y el estado de las carreteras y el vivac, los ciclistas reanudaron la carrera el domingo y surcaron valles de piedras y macizos de dunas.

[Así está la clasificación de motos]

El tercer puesto de la etapa de hoy es para el australiano Daniel Sanders (GasGas), enfermo durante la etapa 6 y que se recuperó, solo cruzando la línea de meta con una diferencia de 3 minutos y 15 segundos sobre Branch. El californiano Klein, con 8 min 31 segundos de bonificación por haber abierto pista muchas veces, robó la primera plaza provisional del Dakar a su compatriota Skyler Howes (Husqvarna), que marcó 47 segundos, y por delante del argentino Kevin Benavides (KTM) 2 minutos.

“�� 2nd in stage 8, Mason Klein takes the lead in the bike category. The young American has a 47" lead over Skyler Howes as the riders reach the rest day. ��



Provisional overall top 3:

�� Mason Klein

�� @skylerhowes110 (+47'')

�� @kmbenavides (+2'00'')#Dakar2023 pic.twitter.com/oy66oAqTV1“