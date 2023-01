El astro portugués Cristiano Ronaldo ha afirmado este martes durante su presentación como nuevo futbolista del Al Nassr que su contrato con el club saudí es "único", ya que él es también un "jugador único".

"Soy un jugador único. He batido todos los récords en Europa y quiero batirlos aquí también. Este contrato es único porque soy un jugador único, así que es normal", ha dicho al ser preguntado sobre lo que pensaba de las críticas recibidas al unirse al equipo de la capital de Arabia Saudí.

Antes de pisar el césped del que será su nuevo hogar hasta 2025, el Mrsool Park de Riad, Cristiano respondió a algunas preguntas en una comparecencia junto al entrenador del Al Nassr, el francés Rudi García, y el presidente de la junta directiva de Al Nassr, Mussali al Muammar.

"Me siento muy bien y orgulloso de esta decisión en mi vida (...) Mi trabajo en Europa ya está hecho, lo gané todo", dijo el jugador ganador de cinco balones de oro, que llevará el dorsal número 7 en el club. "No me preocupa lo que dice la gente. Me siento muy feliz de estar aquí", dijo, y recordó que "esto no es el final" para él, ya que la liga saudí es "muy competitiva" y la "gente no lo sabe".