El 17 de noviembre, justo antes de que comenzase el Mundial, los cimientos del mundo del fútbol temblaron. Cristiano Ronaldo concedió una entrevista a Piers Morgan en la que lanzó dardos a diestro y siniestro. El luso afirmó haberse “sentido traicionado” por su club y aseguró no tener respeto a su entrenador porque él "no se lo tenía a él”. En ese momento, su carrera en el Manchester United pareció vista para sentencia.

