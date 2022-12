El CEO del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, se encuentra en Doha con motivo de la asamblea de LaLiga en los emiratos. Allí ha atendido a los micrófonos de TVE para analizar lo que va de Mundial de Qatar 2022 y la situación actual del Atlético de Madrid y sus jugadores.

Componentes del equipo colchonero están siendo protagonistas en el torneo mundialista, como Morata o Joao Felix.

“Estamos orgullos por Morata y me gustaría que jugara más. Creo que es bueno para el Atlético el tener doce jugadores aquí”, asegura.

Sobre el crack portugués, Marín ha asegurado que “Joao Felix) es la apuesta más grande que ha hecho el club esta temporada. Creo que tiene el nivel máximo mundial pero por los motivos que ahora no merece la pena entrar, la relación entre Simeone y él no es buena ni su motivación es la mejor. Es razonable que piense en salir, pero a mí me encantaría que siguiera con nosotros, aunque esta no sea la idea del jugador”.

“Luis Enrique me gusta mucho” Para los que no ha reparado en halagos el dirigente rojiblanco han sido Griezman y la selección francesa, y Luis Enrique. “Luis Enrique me gusta mucho, en lo personal y en lo profesional como tipo. Tiene el talento para entrenar a cualquier equipo de nuestra liga”, ha asegurado. "Suma para todos, para vosotros los medios de comunicación, para los jugadores y para los clubes porque ofrece rendimiento. Yo creo que es bueno”, añade.