La selección de Brasil, ya con Neymar disponible pero tocada por las últimas lesiones en el equipo, afronta este lunes en el Estadio 974 los octavos de final del Mundial de Catar dispuesta a evitar sustos ante Corea del Sur, que busca hacer historia en su primer partido oficial ante la 'canarinha'.

El astro del Paris Saint-Germain, que se lesionó en el debut mundialista ante Serbia, se ha recuperado de un esguince en los ligamentos del tobillo derecho y llegará a tiempo para las eliminatorias, tal y como confirmó en rueda de prensa Tite. "Sí, estará. Entrenará y estará en el partido", señaló de manera contundente el seleccionador brasileño.

Las lesiones, incertidumbre en Brasil

La única incertidumbre es si el atacante arrancará en el once o esperará su oportunidad en el banquillo, como parece más lógico. Una buena noticia en una semana complicada para Brasil por las lesiones del delantero Gabriel Jesus y del lateral del Sevilla Alex Telles, que ya no volverán a jugar en el torneo, y por las molestias en la cadera de Alex Sandro, que no estará disponible este lunes. A cambio, Danilo está ya listo.

Este será el panorama para iniciar los cruces de un torneo en el que Camerún, con un tanto de Vincent Aboubakar (1-0), evitó en el Grupo G el pleno del combinado sudamericano, que rotó en la tercera y definitiva jornada -nueve cambios respecto al partido anterior- y puso fin a una racha de 17 partidos sin perder en fase de grupos.

A pesar de todo, consiguió terminar primero gracias a sus victorias ante Serbia (2-0), con doblete de Richarlison -que se cruzará con su compañero en el Tottenham Heung-Min Son-, y Suiza (1-0), con un tanto salvador de Casemiro en el minuto 83. Ahora, no quiere sorpresas en su primer choque de eliminación directa, donde aspira a lograr un billete para citarse con el vencedor del duelo entre Japón y Croacia.