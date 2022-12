10:36

Reflexionando sobre el partido ante Japón, le preguntan a Rodri por los riesgo de España sacando el balón jugado y responde sin titubear: "Al final los futbolistas aprendemos de los errores. pero no por eso vamos a cambiar nuestra manera de jugar. Nosotros tenemos que jugar desde atrás, pero cuando vamos a asumir riesgos, en según qué acciones, hay que jugar en largo. El seleccionador no nos pide salir haciendo caños y paredes. No te puedes arriesgar en una jugada en la que te pueden marcar. Sabemos cuando podemos arriesgar y cuando no"