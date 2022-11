La selección de Argentina afronta su segunda final ante Polonia en el Mundial de Qatar 2022. Ambas dependen de sí mismas, la victoria mete en octavos al equipo que la logre y el empate favorece a los europeos, pero no les asegura el primer puesto.

Las cuentas de la albiceleste son claras, ganar les clasifica, con el empate dependen de que no gane Arabia y no golee México y la derrota les deja fuera. Así que para no depender de otros resultados deberían salir a morir en el campo.

Polonia por su parte llega con los deberes casi hechos, solo la parada del penalti de Lewandowski por el portero mexicano, 'Memo' Ochoa, le ha evitado llegar con seis puntos y ya clasificada a este fecha. Ahora sabe que el empate y la victoria les sirve, incluso la derrota les puede servir pero dependiendo de terceros. Si gana Arabia no, si empatan sí y si gana México por menos de tres goles pasaría perdiendo.

Este será el tercer encuentro de la Copa Mundial de la FIFA entre Polonia y Argentina: Los europeos ganaron 3-2 en 1974, mientras que los sudamericanos vencieron 2-0 en su camino antes de ganar el título por primera vez en 1978.