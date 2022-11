18:21

También para la agencia Efe ha hablado el barcelonista Pedri. En una larga entrevista con Roberto Morales, el tinerfeño ha reconocido su admiración por Iniesta: "Siempre he mirado vídeos de él. Cuando le veía hacer alguna cosa la intentaba hacer y no te sale como a él porque Andrés es único".

"Me quedo con los mensajes que me escribió cuando tuve las lesiones; me dijo que estuviese mejor y tranquilo, me recomendó que trabajase y me recuperase lo antes posible, pero bien. Esas palabras que te las diga el que seguías por la tele desde pequeñito te da muchísima fuerza", ha añadido.