Luis Enrique, técnico de la selección española, ha vuelto a hacer de 'streamer' en la concentración de España en Catar. El asturiano ha iniciado el directo a eso de las 20:00h, con algun problema técnico, para exponerse al público y los seguidores de 'La Roja' con preguntas y respuestas sobre el Mundial y alguna un poco más personal. España debutará ante Costa Rica el próximo 23 de noviembre en el Mundial de Qatar 2022 (en directo, por La 1 de TVE, RTVE.es y RTVE Play).

El entrenador de 'La Roja' ha pedido disculpas a sus fans por los problemas con el sonido y aseguraba que el tiempo del directo iba a alargarse por culpa de las dificultades técnicas. "Disculpadme por mi inoperancia en mis directos. Todavía estoy aprendiendo todo esto", señalaba el seleccionador.

Además, el equipo ha recibido una visita muy especial: la de Santi Cazorla. "Hoy ha venido a vernos Santi, que está viviendo por aquí y ha sido una visita muy agradable. Espero que se quede por aquí y nos ayude desde su posición".

"Balde está totalmente adaptado" "Hoy ha sido un entrenamiento muy bueno de Balde. Está ya adaptado y queríamos verle con el resto del grupo. Es cierto que hay muchos compañeros aquí del Barcelona y eso ayuda a su adaptación. Estoy muy contento con él", aclara el ex entrenador blaugrana. Asimismo, el míster ha querido referirse a las declaraciones de Ferran sobre si es el jugador más importante para él. "No sé que ha dicho Ferran sobre lo de ayer. Tenemo aquí una relación profesional. Soy el entrenador, ellos los jugadores e intentamos retroalimentarnos. Potenciar nuestras virtudes. Darles soluciones para que actuen de la mejor manera y luego son ellos los que tienen que desarrollar sus cualidades".

"Vamos a tener a todos disponibles para el miércoles" El objetivo de Luis Enrique, tener a todos para el debut ante Costa Rica. "Los tocados están bien. Creo que vamos a tener a todos a disposición para el miércoles. Nada preocupante, os informaremos cuando eso suceda, pero creemos que todos los futbolistas van a poder ayudarnos en el primer partido del Mundial", afirma.

La idea es dominar los partidos de principio a fin" Sobre el sistema de juego, también ha sido muy claro. "Tenemos una manera de jugar muy atrevida. Intentamos amoldar a la calidad de los jugadores, no ha que hacer cosas que no tocan. Que el balón sea nuestro y que el rival se canse de correr. La gente sabe como contrarrestar, encerrándose y creando contragolpes. Tenemos soluciones y diferentes planteamientos en función de lo que va sucediendo en el partido. La idea es dominar los partidos de principio a fin". Otro seguidor, le ha preguntado sobre la forma que tiene de preparar las convocatorias. "Nosotros hemos un proceso muy largo. Llevamos ya cuatro años en la selección. Tengo varias personas en mi staff y cada uno distribuye un número de jugadores. La última lista era de 55, seguir a todos implica mucho tiempo, pero nosotros hemos notado una diferencia grande y hemos ido adaptando las exigencias de lo que buscamos al perfil de los jugadores. Sabemo lo que nos aportan todos y lo que interpretan ellos", aclara.

"Quejarse no aporta nada positivo" "No queremos quejarnos, no te aporta nada positivo. No tenemos mucho tiempo ni días de entreno como en un club, asique nos adaptamos a las circunstancias. Estoy disfrutando de esta etapa y el tiempo dirá de si será más larga o no. Ahora mi atención la requiere el Mundial y lo vamos a intentar disfrutar", aseguraba el técnico asturiano cuando le preguntaban por su futuro. "El mundial que ganamos es mi mejor recuerdo de la selección, aunque el gol que más he cantado es 12-1 a Malta. Los pioneros ayudan a los que vienen detrás para que vean que tienen la capacidad de ganarlo los que vienen después. Es muy positivo." Asimismo, el seleccionador ha hablado sobre el partido inaugural. "He visto a Ecuador más decisiva y más convencida. Catar es un equipo que tenía mucha presión y lleva mucho tiempo concentrada. Cinco meses y debe ser muy duro. No sé si es lo mejor para preparar un Mundial, pero cada uno tiene su método. Conozco al entrenador y le deseo la mejor de las suertes", señalaba.

"Tengo una ligera idea del once, pero todavía nada seguro" El once, un motivo de preocupación para los aficionados españoles. "Tengo una ligera idea, pero todavía no lo tengo claro. Podrían jugar cualquiera de los 26 porque mis porteros, defensas, centrocampistas y delanteros son muy eficientes. Confío en todos ellos al máximo" Al asturiano también le han preguntado por su rutina diaria. "Por la mañana me levantro pronto, practico deporte, intento todos los días hacer algo. Para desarrollar mi trabajo quiero estar agusto conmibgo mismo.Preparo las charlas, me dejo llevar por mi sensanciones con ellos. Sabemos a lo que queremos jugar y hay que controlar esa posible ansiedad", decía muy serio 'Lucho'.

"No tengo nervios por el debut" "No tengo nervios. Estoy encantado, de jugador no era una persona que me pusiese muy nervioso. Intento dar la charla que necesita el equipo dependiendo del tipo de jugador. El entrenador tiene que saber lo que necesita cada futbolista. Debe ser motivante, charla de refuerzo, depende. Pensamiento controlador ante Costa Rica, sin prisa y sin pausa", aclaraba. La plantilla está adaptada físicamente. la preparación la trenemos muy intengrada. Los jugadores están en forma gracias a sus clubes, intensidad en los entrenamientos, sin pasarse. Creemos en la frescura a la hora de llegar al partido. Rafael Pol es un fenómeno y nos ayuda en todo", bromeaba.