EN-TRE-VIS-TÓN de nuestros compañeros de RNE a Pedri. De jugar en el juvenil de Las Palmas al Mundial en sólo cuatro años.

“¿¿ ENTREVISTA | @manumartinezRNE y @RamonHdezRNE hablan con Pedri González



¿¿ "Intento jugar y aportar lo máximo. Al no fijarme en si vendo camisetas o si salgo en portadas, no me entra presión, prefiero estar centrado en el fútbol"#MundialRTVE20nhttps://t.co/NnBkBk8MyJ pic.twitter.com/PPwZjMJPN8“