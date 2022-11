Por cierto que Carlos Queiroz, seleccionador de Irán, ha respondido a las critícas de Klinsmann a través de su cuenta de Twitter.

"No importa cuánto pueda respetar lo que hiciste dentro del campo, esos comentarios sobre la cultura de Irán, la selección de Irán y mis jugadores son una vergüenza para el fútbol. Nadie puede herir nuestra integridad si no está a nuestro nivel, por supuesto", dijo el portugués.

“Dear Jurgen;



You took the initiative to call me Carlos, so I believe it is proper to call you Jurgen. Right?



Even not knowing me personally, you question my character with a typical prejudiced judgment of superiority.

(...) pic.twitter.com/JAq0l7Yp6n“