Alineaciones probables: España: Unai Simón; Carvajal, Eric García, Laporte, Jordi Alba; Busquets, Pedri, Gavi; Ferran Torres, Marco Asensio o Morata y Dani Olmo. Alemania: Neuer; Klostermann, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Gundogan, Musiala; Sané o Gnabry, Müller y Havertz. Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Estadio: Al Bayt. Hora: 20.00 hora peninsular

La selección española de fútbol disputa este domingo ante Alemania su segundo partido en el Mundial de Qatar 2022. Una viene de ganar, España, y la otra de encajar una derrota que la pone contra las cuerdas.

Se esperaba un duelo por la primera plaza de grupo, pero el Mundial demuestra que siempre hay sorpresas y, por una vez, la negativa no ha caído del lado español. Son los alemanes los que llegan con urgencias y eso les hace más peligrosos.

El seleccionador español, Luis Enrique, ha dedicado estos tres días anteriores a rebajar la euforia de sus pupilos, el rival más peligroso después de una exhibición futbolística como la del pasado miércoles.

El técnico asturiano tiene un arma en forma de rotaciones. A TVE le confesó que nunca ha repetido un once y no prevé hacerlo este domingo, luego habrá cambios. Pero no se sabrá cuáles hasta dos horas antes del partido.

Los jugadores lo saben y eso hace que el nivel de los entrenamientos se incremente. De ahí que les haya venido bien la jornada de descanso de este viernes. Recargar pilas, rebajar la euforia y cambiar el 'chip' para poner el de Alemania.