Keylor Navas ha atendido a RTVE en la previa del Costa Rica - España de este miércoles a las 17:00h y sus palabras han ido dirigidas a la ilusión de su selección por disputar este Mundial de Qatar: “Estamos muy contentos de poder estar en el mundial… Poder participar de este evento donde todos queremos estar. No vamos a perder ni la ilusión ni la fe".

Para Navas, Luis Enrique "tiene una idea clara de juego" aunque cree que se puede ganar a España. "Todo es posible. Todos pensamos que podemos ganar al rival que tenemos enfrente "dice el portero, que sentencia: "Va a ser un gran partido".

La temperatura sigue siendo uno de los temas estrellas entre los futbolistas. Algo que según el exportero madridista "no podemos controlar "es una lástima pero hay l sacarlo de la cabeza y disfrutar un mundial como merecemos”.

¿Sergio Ramos? "Yo también lo ficharía"

Sobre su compañero ahora en el París Saint-Germain, Sergio Ramos, Navas lo tiene claro: "Yo también lo ficharía. Se recuperó bien de su lesión y está haciendo muy buen fútbol. Con Sergio gana mucho un vestuario porque es un líder. Nos ayudaría, pero no es posible".

Keylor dice "seguir trabajando como siempre" al margen de la situación que está viviendo en su equipo. "No estoy jugando por una decisión y ya está. No por falta de trabajo. La clave es la mente, tengo mucho tiempo de no jugar pero intentarñe disfrutar y saber que estoy haciendo lo que más me gusta".