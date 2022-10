Partido complicado para ambos equipos. El Cádiz recibe la visita de un Atlético de Madrid herido en su orgullo tras la eliminación de la Champions en fase de grupos mientras que el cuadro de Sergio hace frente a las bajas por lesión y también por sanción, ya que acabó el último encuentro con nueve jugadores.

Simeone: "No me importa lo que piensen de mí, sé lo que me entrego"