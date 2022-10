El Atlético de Madrid vence al Girona por 2-1 en partido de la jornada 8 de LaLiga, jugado en el Civitas Metropolitano. El argentino Ángel Correa celebró su titularidad devolviendo la confianza a su compatriota Diego Simeone en forma de goles, un doblete. Eso permitió a los colchoneros mantener la victoria ante un Girona que recortó por obra de Riquelme y luchó hasta el final por el empate.

De no ser por el atacante argentino y por el guardameta esloveno Jan Oblak, que voló a dos tiros de Aleix García para impedir un empate que no habría extrañado a nadie, la crisis del conjunto madrileño sería evidente, lejos del nivel de siempre y que se le presuponía esta temporada, con esta plantilla, ya con once partidos oficiales, ya sin el margen del tiempo y sin ninguna coartada. De no ser por Correa y Oblak, quizá el Girona habría sumado también un punto.