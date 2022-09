Todos los hombres de Luis Enrique, parafraseando a la película 'Todos los hombres del presidente'. El seleccionador de España ha llamado para los dos últimos partidos de la UEFA Nations League en fase regular a 25 futbolistas.

El propio seleccionador dijo en rueda de prensa que si el Mundial de Catar fuera ahora, esa sería la lista. El número no es casual, puesto que la FIFA permitirá una lista de 26 pero el asturiano prefiere un grupo unido que tener a gente en la grada descontenta.

No obstante, eso no quiere decir que no haya cambios, puesto que si a algo nos ha acostumbrado Luis Enrique es a los mismos. Asegura tener una prelista de "50 o 55" y va camino de agotarla en cada convocatoria con las novedades.

El actual seleccionador es el técnico de los debutantes con la Roja. El canario Yéremi Pino, en la pasada Final Four, se convirtió en el número 29 a un paso de la treintena.

Para la actual convocatoria las novedades son Borja Iglesias y Nico Williams que, en caso de hacerlo ambos, dejarían el listón en 31. Un registro que quedaría muy difícil de alcanzar para el sustituto de Luis Enrique y que podría crecer en la nómina del asturiano si amplía su contrato después de Catar.