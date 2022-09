Luis Enrique Martínez confía por completo en los 25 jugadores convocados para los duelos de Nations League, entre los que destacan Borja Iglesias y Nico Williams llamados por primera vez con la absoluta. De hecho, si el Mundial arrancara mañana, llevaría a esos mismos futbolistas "sin ninguna duda".

"Esta sería la lista de mañana. Sin ninguna duda...Tenemos una clara idea de lo que queremos hacer en ataque y en defensa y nuestro objetivo es buscar jugadores que formen un equipo", aseguró 'Lucho' en rueda de prensa.

"El contexto de la selección es muy diferente. Aquí no se juega para uno, se juega para todos. todos atgacamosy todos defendemos... Un equipo no se forma con los 11 mejores de la Liga, con los 11 más goleadores, con eso n se hace un equipo", agregó, antes de decir que está "encantado" con sus jugadores porque "hacen lo que yo considero que tenemos que hacer".

"La selección hace lo que tiene que hacer. Ir a por el partido desde el primer minuto. No nos replegamos y corremos riesgos. En defensa intentamos quitarle el balón al rival rápido. Busco los jugadores que interpreten mejor nuestra idea de juego", resaltó.

No obstante, Luis Enrique insiste en que aún quedan 64 días para que comience el Mundial y puede haber cambios en la última convocatoria.

"Sí puede haber cambios. De bastantes jugadores. Ha sido una constante en mis listas y por qué no va a serlo en la última. Yo invito a todos los jugadores que han venido anteriormente y a los que están a que nos den el máximo porque la cita lo requiere", animó.

"Ansu no está para la lista"

Además, preguntado por la ausencia de Ansu Fati, ha afirmado que "volverá cuando yo considere que tiene el nivel".

“Ojalá volvamos a ver al mejor Ansu, pero a día de hoy, no está para la lista“

"Vino en junio para que se metiera en dinámica de grupo y tener de nuevo el contacto. Ver realmente cómo estaba... Pero solo ha jugado un partido de titular en su club y esto a mí me dice algo", señaló para justificar su ausencia.

"Ojalá volvamos a ver al mejor Ansu, pero a día de hoy no lo veo para la lista, por eso no le he traído. Está en el proceso de coger confianza y de mejora después de estar mucho tiempo sin jugar", agregó.

Además, tampoco quiso ahondar mucho más en otras ausencias como la de Sergio Ramos o Iago Aspas.

"Entiendo que da más morbo hablar de los que no están, pero no quiero entrar en ese juego. Llevo a los 25 mejores jugadores que considero que están", afirmó.