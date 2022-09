Gayà: "Ha sido un verano duro por la incertidumbre"

El defensa de la selección española José Luis Gayà ha admitido haber pasado un verano "duro, con incertidumbre", debido a la sanción de cuatro partidos que tuvo que cumplir al inicio de la temporada con el Valencia. Una sanción que podría haberle apartado de la llamada de la Roja, por lo que se muestra "agradecido" al seleccionador, Luis Enrique.

El capitán del Valencia ha regresado a una convocatoria de la Roja diez meses después de su última comparecencia, en esta ocasión para el cierre de la fase regular de la UEFA Nations League.

"Es verdad que la última vez no vine, pero en estos tres años siempre he contado con su confianza -del seleccionador- y eso me hace seguir trabajando, seguir mejorando y que me vea con ganas", ha afirmado.

El valencianista ha vivido un verano "duro" por la incertidumbre que le generó su sanción, pero ha encontrado la solución en el trabajo: "Trabajé en pretemporada como si fuera a jugar, lo hice de la mejor manera posible. Cuando el último día te dicen que no vas a jugar es duro. Pero el hecho de haber podido hacer una pretemporada en condiciones me sirve para pasar página y aprender".

Gayà tiene claro que la competencia en su puesto va a ser dura: "Estoy tranquilo porque sé que cuando he venido lo he dado todo. No me puedo relajar". Aunque su compañero en el lateral izquierdo, Jordi Alba, no está contando con tantos minutos por la competencia con Marcos Alonso: "Con Jordi me llevo muy bien, somos amigos desde hace tiempo y le veo con ganas como siempre. Es un capitán ejemplar".

Preguntado por Catar 2022, el zaguero despeja balones: "Eso de que voy a ir al Mundial no se sabe. En mi cabeza está hacerlo de la mejor manera posible en estos dos partidos. Luego hay ocho de Liga". "Sobre la renovación ya he hablado anteriormente", ha añadido sobre su contrato, que acaba en 2023.

La selección está centrada en lograr la clasificación para la Final Four y no en Catar, como ha desvelado Gayà sobre las charlas de Luis Enrique: "Lo que nos ha dicho el 'mister' es que nos olvidemos de ello, nos estamos jugando la clasificación para la Final Four. Tenemos que centrarnos en estos dos partidos".

"De momento hemos empezado a preparar el primer partido. Al 'mister' le gusta tenerlo todo muy claro en el campo, saber lo que hacer en ataque y en defensa. Luego ya tenemos tiempo de preparar el siguiente partido", ha añadido.

Acerca del buen arranque de temporada en su club, ha elogiado al entrenador, Genaro Gattuso, quien ha generado "mucha ilusión tanto a la afición como a los jugadores. Por cómo es, cómo vive los entrenamientos y cómo vive los partidos. Es muy intenso y muy cercano".

Koke: "Venir a la selección es un orgullo, no un alivio" Uno de los capitanes de la selección, Koke Resurrección, ha dicho previamente en un acto publicitario que estar con la selección "es un orgullo, no un alivio", al hacer la comparación con el momento que vive su club, el Atlético de Madrid, y la Roja. Para el madrileño, el mayor reto ahora es lograr la clasificación para la Final Four de la Liga de Naciones, su objetivo más inmediato, y ve aún lejos el Mundial de Catar. No obstante, "si tengo la suerte de estar en la lista, es uno de los mayores objetivos. Todo el mundo sueña con poder jugar un Mundial y ganarlo". Preguntado una vez más sobre su club, recién disputado el derbi contra el Real Madrid, Koke ha instado a "dejar atrás lo que pasa en cada club. Cuando venimos a la selección somos todos compañeros, tenemos la misma relación que siempre". A España le tocará jugar contra la Portugal de Joao Félix, compañero en el Atlético. Para el capitán colchonero la clave será "quitarle el balón a Portugal". Preguntado por las dudas de su compañero al responder sobre quién es el mejor entrenador del mundo, Koke ha sido más directo: "Para el Atlético de Madrid el Cholo y para la selección Luis Enrique".