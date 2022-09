El técnico de la selección española de fútbol, Luis Enrique Martínez, ha ha respondido a la pregunta sobre su futuro secundando el mensaje que el día anterior dio el presidente de la RFEF, Luis Rubiales: se hablará después del Mundial de Catar. "Lo que importa es hoy, nada más", ha asegurado.

El seleccionador ha comparecido, previamente al capitán, Sergio Busquets, en la rueda de prensa previa al partido contra Suiza de la quinta jornada de la UEFA Nations League.

"El futuro no existe, compañeros, existe el hoy, el entrenamiento de hoy. No hay ninguna novedad porque no queremos que haya ninguna novedad, así es como hemos decidido que sea y ya sabemos que no va a ser del agrado de todos, pero es lo que hay. Estamos las dos partes encantadas de que sea así, es más, lo hemos acordado así entre nosotros", han sido sus palabras exactas sobre el tema.

03.34 min UEFA Nations League | Luis Enrique, sobre la polémica de la selección femenina: "Seguro que la Federación lo gestionará bien"

Luis Enrique ha hablado también en una entrevista para TVE sobre el plante de 15 jugadoras de la selección femenina: "Es una situación totalmente anormal y difícil de gestionar, estoy convencido que la RFEF gestionará esto de la mejor manera posible". Unas palabras que ha repetido posteriormente en la rueda de prensa.

La Roja puede lograr la clasificación matemática si gana a Suiza y pierde Portugal, pero la inversa no descartaría la clasificación y convertiría el partido en Braga en una final. No obstante, el técnico no deja lugar a las especulaciones: "No hay nada que especular. Mañana jugarán los que yo considere que son los más preparados para el partido de Suiza y el resto... hay tantas variables, que no nos interesan; nos centramos en lo que podemos controlar".

El seleccionador ha resaltado, también ante TVE, el nivel de intensidad que ha visto en los entrenamientos: "Esta ha sido para mí la mejor semana de mi carrera como seleccionador en cuanto a la intensidad de los jugadores en los entrenamientos, en calidad".

Asimismo, ha destacado el papel de los nuevos, Borja Iglesias y Nico Williams: "El ritmo de entrenamientos ha sido bestial en las tres sesiones. Ha sido una semana muy positiva".

00.49 min Suplentes en sus equipos, pero fijos para Luis Enrique

No es ajeno Luis Enrique a la perspectiva del Mundial de Catar a la hora de valorar esa intensidad: "Es cierto que igual sucede lo mismo en las demás selecciones, porque la cita que aparece detrás de las cortinas ilusiona a todos. Pero me da igual, porque podría coger tres bola para los porteros y tirarlas y jugaría uno de plena confianza. Lo mismo con los defensas, los medios y los delanteros".

Esa perspectiva mundialista ha sido llevada por la prensa a la situación de los que no juegan minutos con sus equipos, pero se ganan su confianza en la selección: "Aquí el 'input' es directo. Tardo más en analizar a nuestra selección que a los rivales". Igualmente ha añadido que la selección no cambia su manera de jugar en función de los futbolistas, "no condiciona ningún jugador a la selección".

Uno de los que está en esa situación es el barcelonista Ferran Torres: "Él es un jugador de banda que tiene gol, cosa muy difícil para los jugadores de banda, no un goleador que juega en la banda, que es diferente. Tiene unos números espectaculares y nos ha ayudado desde hace ya dos o tres años".

Otra pregunta sobre los entrenamientos ha recordado la introducción del walkie talkie, que dio mucho que hablar durante la semana: "Hemos probado con 14 jugadores y muy bien, casi no se acoplaba. Me encantó y me parece para entrenar un arma que seguiría usando si puedo". Acerca de si pediría que permitieran ese tipo de comunicación en los partidos, ha añadido que lo limitaría a un solo jugador.

En cuanto a la afición, Luis Enrique espera un gran ambiente en la grada y ha vuelto a pedir que se respete el himno del rival, como en anteriores ocasiones. "Aquí en Zaragoza siempre he venido como visitante y aquí el público aprieta. Ojalá el Zaragoza y el Sporting recuperen rápido la Primera División".

00.38 min Lo que no se vio de la final del Eurobasket

También le han comparado la idea de colectivo por encima de las individualidades que ha llevado al éxito a la selección de baloncesto en el Europeo y ha respondido: "Ojalá pudiéramos eh hablar en los mismos términos de resultado que la gesta que han conseguido. Nuestra idea es intentar hacer mejores a los jugadores y para eso los jugadores necesitan sentir la confianza del entrenador".