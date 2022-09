El jugador de la selección española de baloncesto Willy Hernangómez ha explicado que una de las claves de la remontada ante Finlandia en los cuartos de final del Eurobasket ha sido la bronca que les echó el capitán Rudy Fernández en el descanso

El partido de este miércoles tuvo dos partes muy diferenciadas, una primera en la que los escandinavos llegaron a tener 15 puntos de ventaja y una segunda en la que España dio un paso adelante para terminar venciendo por 100-90.

En ese cambio de actitud tuvo que ver lo que ocurrió en el vestuario, según han explicado los jugadores y el entrenador, Sergio Scariolo, aunque en principio este dijo que todo se debió, simplemente, a que "los jugadores creyeron en la remontada".

"Fue impresionante el inicio tras el descanso", añadió Scariolo en la rueda de prensa. Pero los jugadores contaron algo más. El propio Willy, máximo anotador del encuentro, confirmó a los periodistas que Rudy les abroncó.

"Como líder y capitán, Rudy tiene confianza en nosotros y sabe que somos capaces de jugar mucho mejor de lo que hemos hecho. Nos ha venido bien la bronca de Rudy y de Sergio. Han hecho que espalibemos y volvamos a ser nosotros mismos", ha declarado el pívot de los Pelicans.

Scariolo explicó luego algo más sobre ese momento: "Mientras escuchaba a Rudy pensaba que se estaba pasando un poco. Pero así yo no he tenido que levantar la voz. Solo he dicho cuatro cosas que teníamos que hacer en ataque y en defensa para mejorar. El impacto emocional ya lo había dado el capitán".

Además, el seleccionador ha dicho que no cree que Fernández se retire después de este torneo. "Está jugando su mejor baloncesto de siempre. Tiene el cuerpo mal por todas partes, pero ha corrido como si tuviera 18 años".

En esa comparecencia los españoles han felicitado a los finlandeses por su trabajo. Y al revés, el entrenador del equipo nórdico Lassi Tuovi y el jugador Shawn Huff también han dado la enhorabuena al rival con deportividad.