Si la selección española logra deshacerse de las inglesas, Sheffield será su siguiente destino. La ciudad está repleta de galerías de arte, universidades con mucho nombre y cuenta con grandes jardines en una población de más de 500.000 personas.

Milton Keynes, estadio donde España debutó, y Sheffield, son las dos sedes de semifinales marcadas en el calendario. El ganador de los cuartos de final 1 se enfrentará al ganador de cuartos de final 3 por lo que el combinado español se vería las caras con Suecia o Bélgica en semifinales en el teatro de Bramall Lane, estadio donde juega el Sheffield United con capacidad para 32.702 espectadores.

“�� ������������������ ⚔️



���������� Who are you backing at Bramall Lane?#WEURO2022 pic.twitter.com/sBHsRhEoFy“