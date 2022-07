España se ha clasificado para los cuartos de final de la Eurocopa 2022 tras remontar a Finlandia, caer contra Alemania y vencer por la mínima a Dinamarca. Pero como dijo el seleccionador Jorge Vilda: "Tendremos que mejorar si queremos plantarle cara a Inglaterra", ya que el equipo ha acusado una evidente falta de gol y facilidad a la hora de conceder ocasiones.

El fútbol se define en las áreas y en ambas la selección española carece de la contundencia necesaria para no sufrir ante las grandes selecciones de Europa. Con balones largos a Pernille Harder y algún robo en campo rival, Dinamarca amenazó durante todo el partido a España y las de Vilda no fueron capaces de marcar hasta el minuto noventa, a pesar de tener más posesión, más remates y vivir todo el encuentro plantadas en campo contrario.

Si bien es cierto que Pernille Harder es una de las mejores jugadoras del mundo, no puede bastar una sola jugadora para poner patas arriba a la defensa española. Con balones largos y su velocidad se bastaron para descoser una y otra vez a las española, sobre todo, en la primera mitad.

Falta de gol

España lleva un solo gol en los últimos 180 minutos, en los dos encuentros en los que Jorge Vilda ha decidido jugar con falso nueve. En el banquillo se han sentado 45 goles en la pasada temporada en la Liga, los 17 de Amaiur y los 14 de Esther González y Claudia Pina. Además de los 34 que suman Alexia Putellas (18) y Jenni Hermoso (16), lesionadas antes del torneo.

El seleccionador ha elegido en los dos últimos encuentros a Lucía García, 12 goles este año, como punta por su velocidad. La máxima anotadora del once ante Dinamarca era la centrocampista Aitana Bonmatí, con 13 tantos en el Barça en Liga.

Pero se echa de menos una delantera de referencia, una rematadora. Muchos acercamientos de España no terminaban en remate porque no había nadie en la posición de remate o porque no acertaban con la superficie de golpeo. La entrada en la segunda parte de Esther y Cardona mejoraron ese aspecto del juego.