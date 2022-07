Después de la impresionante etapa reina del Tour de Francia 2022, en la que Vingegaard arrebató el liderato a Tadej Pogacar, el Tour afronta sin solución de continuidad una de sus etapas más legendarias. El Tour llega a Alpe d'Huez, una montaña de victorias épicas, como las de los españoles Fede Etxabe o Carlos Sastre.

Las míticas 21 curvas de su ascensión son todo un icono del ciclismo y este año está de aniversario. Hace ya 70 años de su primera aparición en la ronda gala. En aquella ocasión ganó el italiano Fausto Copi. Hoy, todo el mundo estará con los ojos muy abiertos para saber si Tadej Pogacar, herido en su orgullo, se lanza a la recuperación del maillot amarillo en tan señalado lugar. Un lugar, por cierto, que nunca ha subido en carrera oficial.