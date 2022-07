El Tour de Francia tiene un nuevo rey. Jonas Vingegaard (Jumbo) ha firmado una gesta memorable en la etapa reina del Tour 2022, en la que ha conseguido dejar fuera de juego a un Tadej Pogacar que parecía imbatible. Cuando el esloveno aparentaba ser inabordable, después de aguantar sin pestañear un sinfín de ataques del Jumbo, Jonas Vingegaard le sacó de rueda en la subida al Granon y le arrebató el maillot amarillo.

Después de una etapa preciosa, con multitud de ataques entre los favoritos, Vingegaard se queda como el nuevo patrón en la general por delante de Romain Bardet, que se ha colocado segundo a 2:16, y Tadej Pogacar, que es tercero a 2:22 del ciclista del Jumbo.

El desfallecimiento de Pogacar es una imagen inédita hasta ahora del todopoderoso ciclista esloveno. Nunca hasta ahora habíamos visto sufrir de esta manera al ganador de los dos últimos Tours. Sin capacidad de respuesta, ascendiendo el terrible Granon con el maillot abierto mientras le pasaban otros corredores, Tadej Pogacar fue incapaz de hacer frente al ataque definitivo de Jonas Vingegaard.