Tadej Pogacar, ciclista del UAE, ha asegurado a su llegada a Granon, tras perder el amarillo en favor de Jonas Vingegaard, que no cree que haya perdido el Tour: "He perdido una batalla, pero no la guerra". El esloveno ha avisado de que vendrán días buenos y que tiene el foco puesto en los Pirineos. Además, ha elogiado el trabajo del Jumbo: "Han estado muy fuertes hoy".