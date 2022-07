Países Bajos, vigente campeona de Europa, no ha empezado como quería la Eurocopa femenina 2022. Las ‘oranje’ no solo no han pasado del empate 1-1 ante ante Suecia sino que han visto como tres de sus jugadoras se tuvieron que retirar lesionadas en este encuentro.

Primero fue su guardameta titular Sari Van Veenendal la que se tuvo que marchar a los 22 minutos. Lo hizo con gesto de dolor y molestias en su hombro derecho y clavícula tras de haber sufrido un golpe con su compañera de equipo Stefani Van der Gragt. Aunque trató de seguir, no lo consiguió y tuvo que ser sustituida por Dapne Van Domselaar.

La guardameta suplente tampoco tuvo del debut soñado ya que, después de dos avisos seguidos de Asllani y Rolfö, vio como Suecia terminaba anotando el 1-0 (min.35)

Fue Jonna Andersson la que inauguró el marcador tras un caño raso de Asllani. Andersson, en el segundo palo, recogió el balón y puso el primer tanto que hacía justicia a lo visto hasta ese momento.

Pero las malas noticias continuaron para las neerlandesas cuando la defensora Aniek Nouwen se tuvo que retirar por lesión a los 42 minutos.

Demasiados contratiempos para la vigente campeona que pagó la falta de intensidad frente a una selección sueca que puso el ritmo, las ganas y la contundencia en este primer tramo.