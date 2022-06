La internacional española Claudia Pina ha asegurado que tienen "las cosas muy claras" de cara a la Eurocopa de Inglaterra y dice que espera ser una de las 23 elegidas de Vilda para formar parte de la lista final de España. Además, ha indicado que aunque no se creen "favoritas" pero sí tienen "el nivel para competir con las mejores".

"Nosotras tenemos las cosas muy claras, sabemos que tenemos que hacerlo muy bien para poder hacer algo grande. No pensamos que seamos favoritas, simplemente que tenemos el nivel para competir con las mejores. Somos una de las mejores y estamos creciendo para poder hacer algo grande, pero de ahí a favoritas, tampoco", señaló en una entrevista a Europa Press.

"Vamos a la fase de grupo a darlo todo"

En este sentido, la delantera recordó que llevan "muchos años trabajando" en la misma idea y que hay potencial para "disfrutar", y que cada equipo tiene "su esencia".

"Cuando venimos aquí somos muchas del Barça, pero hay otro ambiente", dijo. "Creo que tenemos un gran equipo para poder hacer algo grande y hacer disfrutar a la gente. Vamos a ir a la fase de grupos, intentar pasar e ir viendo cómo va todo. Ojalá vaya todo rodado. Sabemos habrá momentos mejores y peores, pero para eso tenemos un grupo muy bonito fuera del campo que hará que estando juntas podamos rendir mejor dentro", subrayó.

"Ha sido difícil hacerse un hueco y entrar en esta lista de 28. Creo que todas somos muy buenas y se ha quedado gente fuera que ha hecho muy buena temporada. Al final, no podemos estar todas. Hemos venido a dar el máximo y, vayan las que vayan, va a ser bueno para el equipo", prosiguió la de Montcada i Reixac, campeona del Mundial Sub-17 con España en 2018.

"Fue algo increíble, hace tres años ya. Ojalá se pueda repetir en la absoluta", deseó.

La catalana habló también de su regreso a Barcelona la pasada temporada tras su cesión al Sevilla. "Me fui a Sevilla para intentar mejorar, coger confianza y ser mejor jugadora, y creo que lo conseguí. Este año en el Barça, me he sentido muy cómoda y con mucha confianza", manifestó. "A partir de Navidad estuve entrenando mejor, me asenté más en el equipo, y se me notó. Por eso Jonatan contó conmigo y tuvo más confianza en mí y pude jugar un poco más en la segunda vuelta", continuó.

En otro orden de cosas, se rindió al talento y al trabajo de su compañera Alexia Putellas, vigente Balón de Oro.

“Alexia para mí es un referente desde muy pequeña“

"Alexia para mí es un referente desde muy pequeña. Tengo la suerte de poder compartir con ella cada día. Es muy fácil convivir con ella, te hace las cosas más fáciles tanto dentro como fuera del campo. Tengo la suerte de entenderme bastante bien con ella y en el campo disfruto cuando está ella al lado", concluyó.