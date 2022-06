La Vuelta a España ha presentado sus maillots para una edición 2022 que poco a poco ve llegar su fecha de salida. El regreso a la normalidad comienza con Utrecht y los Países Bajos como protagonistas, partiendo la carrera desde territorio neerlandés dos años más tarde de lo esperado por la pandemia de COVID-19.

Para celebrar por todo lo alto este regreso de la Vuelta tal y como la conocíamos, Unipublic y Santini, marca encargada de diseñar los maillots especiales de la prueba, han decidido dar una especial entidad a la salida en Países Bajos con un maillot de líder personalizado para las tres primeras etapas, que discurrirán a través del país centroeuropeo.

La ya mítica 'roja' se adorna con rombos blancos y azules en un diseño en colaboración entre Santini y Mattijs van Bergen, el prestigioso modista neerlandés.

Mónica Santini, CEO de la marca y participante en el acto, remarcó una vez más el compromiso entre la firma italiana y la Vuelta. "Hoy celebramos además que se cumplen seis años de este fructífero acuerdo de patrocinio", destacó.

El resto de jornadas los líderes de las respectivas clasificaciones (general, regularidad, montaña y jóvenes) lucirán los habituales maillots distintivos de la carrera, con el rojo, verde, azul a lunares y blanco como protagonistas.

Junto a las 'maglias' que portarán los ciclistas más destacados de la ronda española, Santini vuelve a apostar por cuatro maillots conmemorativos de las etapas más representativas de la prueba. Asturias, Alicante, Andalucía y Madrid son las localizaciones elegidas para homenajear a través de unos kits ciclistas especiales que, en este caso, no serán portados por ninguno de los componentes del pelotón.

La etapa 8 con final en el inédito Colláu Fancuaya, la contrarreloj entre Elche y Alicante de la décima etapa, la decimoquinta jornada con Sierra Nevada como protagonista y el regreso de Madrid como colofón final gozarán así de una entidad especial dentro de la edición 2022.

