La Vuelta ciclista a España 2022 arrancará lejos del territorio español. La salida tendrá lugar en Países Bajos, reparando así una deuda moral que la ronda española contrajo con la región neerlandesa. El plan retoma la idea diseñada por la organización y que la pandemia del COVID-19 arruinó en 2020.

Además, ya se conocen las fechas oficiales ya que esta ronda ciclista arrancará el 19 de agosto en Utrech, y finalizará el 11 de septiembre.

“�� BREAKING NEWS �� La Vuelta 22 saldrá de los Países Bajos ���� �� La Vuelta 22 will depart from The Netherlands ���� #LaVuelta22 | @lavueltaholanda pic.twitter.com/7mNS3XXgkb “

La ciudad y provincia neerlandesa de Utrecht y su vecina del Brabante Septentrional serán protagonistas del arranque de la 77ª edición de la carrera ciclista más importante en España. La primera etapa se desarrolará, salida y meta, en Utrecht y tendrá un recorrido de 23,3 kilómetros.

Etapa 1 | Stage 1



Utrecht > Utrecht

23,3 km



CRE que recorrerá Utrecht a través de sus anchas avenidas

TTT that will cross Utrecht through its wide avenues