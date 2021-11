La Vuelta a España acogerá por segunda vez en su historia un final de etapa en el Puerto de Peñas Blancas (Estepona), como ya sucediera en 2013 con la victoria del corredor checo, Leopold Konig. No obstante, y según han reconocido las instituciones malagueñas a RTVE, la organización de la ronda española está estudiando que los ciclistas pudieran terminar cuatro kilómetros más adelante en el Pico Los Reales, también en la provincia de Málaga. La jornada arrancaría en la provincia de Granada y de ahí rodaría hasta acabar en el Paraje Natural de Sierra Bermeja.

Hace dos meses, las llamas devoraban este espacio natural. Ardieron 8.400 hectáreas y falleció un bombero. Siete pueblos quedaron afectados. Los miembros del Infoca estuvieron en el terreno más de un mes —tras quedarse estabilizado— para evitar que el fuego no se reavivara en la zona.

Hace unos días, TVE recorría el ascenso al Puerto de Peñas Blancas, una de las zonas arrasadas por el incendio, con los ciclistas profesionales, Luis Ángel Maté y Carmelo Urbano, corredores que han vivido de cerca esta catástrofe natural. El aspecto es todavía desolador.

Un bosque único devastado por las llamas

Mientras ascendemos el puerto, las imágenes son deprimentes por los matorrales y árboles quemados al lado de la carretera y por el olor que aún se percibe. “Es un drama, un recorrido luctuoso, una auténtica barbaridad. Ver como de un día para otro se quema tu oficina, tu casa, es muy duro. Ha sido un incendio terrorífico, sin precedentes, una catástrofe, que me deja sin palabras, con ese componente sentimental de verlo así. Todavía por las noches a veces incluso tengo pesadillas”, subrayaba Maté.

“Qué fracaso de humanidad somos no cuidando nosotros mismos nuestra propia casa. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Es duro de aceptar y es difícil de transmitir ni siquiera un mensaje de optimismo porque todavía no le veo color”, añadió.

Por su parte, Carmelo Urbano señala que “la sensación es un poco extraña, estoy acostumbrado a ver todo verde y se ha quemado parte de nuestra casa. Yo sentía impotencia porque no tienes los medios para ayudar y es algo que no puedes parar y no te queda otra que esperar en casa. Sientes impotencia de querer ayudar, ni poder ni saber”, dice.