Los bomberos de Sierra Bermeja: "No hay consuelo tras la muerte de un compañero"

"No somos héroes"

Alfonso fue el primer bombero en llegar a la zona del siniestro y confiesa que esperaban una situación difícil debido a los vientos y la orografía del terreno. Esos mismos factores le hicieron vivir una situación peligrosa, puesto que un fuego que se creía apagado, volvió a resurgir dejándoles atrapados. “De un segundo a otro el viento cambió de dirección y se volvió hacia la zona donde habíamos dejado un retén preventivo”, describe el bombero. Alberto, otro de los bomberos destinado al incendio afirma que “la velocidad de las llamas es abrumadora e intentas retirarte cuanto antes debido al peligro que conllevan”.

Alfonso Parada, primer bombero que llegó al incendio de Sierra Bermeja:



“No somos héroes. Viendo todo lo que ha sucedido no hay consuelo aunque el trabajo esté hecho. Nos sentimos desolados por no haber podido conseguir más.



El humo fue otro de los grandes enemigos a los que tuvieron que enfrentarse estos profesionales. “Son zonas que no conocemos y que no son competencia diaria nuestra. En el momento que viene el humo y pierdes visibilidad...en pocos metros el humo puede causarte muchos problemas”. El humo, el fuego y el viento fueron los desencadenantes de la muerte de uno de sus compañeros, Carlos Martínez Haro, bombero que falleció durante el incendio de Sierra Bermeja. Alberto fue uno de los profesionales que intentó rescatarlo. “Iniciamos su búsqueda con gran dificultad debido a la envergadura del fuego en la zona”. Alfonso ha querido recordar a su compañero afirmando que “no podemos estar contentos con la situación. Después de todo lo vivido y con la muerte del compañero no hay consuelo. Estamos desolados por la impotencia de no haber conseguido más. No podemos terminar con alegría. No somos héroes, lo hacemos lo mejor que podemos”.