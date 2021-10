El director de la Vuelta a España, Javier Guillén, ha estado estos días por Gran Canaria, invitado por la organización de la Epic Gran Canaria, que se ha disputado este fin de semana por el sur de la isla.

A propósito de su visita, Guillén ha atendido la llamada de Radio Nacional Canarias, donde ha señalado que la predisposición de la organización es traer la Vuelta, al menos, a dos islas y que todo apunta que sean Gran Canaria y Tenerife.

También se le ha preguntado por el recorrido de la Vuelta a España 2022. “Queremos una Vuelta con finales explosivos, descubriendo también algún que otro alto, haciendo cosas que nunca antes ha hecho la Vuelta y vamos a tener la vocación de tener una presencial bastante global en todo el territorio nacional. La Vuelta a España 2022 va a volver a tener un perfil muy reconocible a lo que a la Vuelta se refiere”, subraya.

Lo que sí que digo es que por parte de la organización hay mucha voluntad de que se pueda hacer y me consta que el actual Gobierno canario también tiene esa voluntad y a partir de ahí tenerlo todo atado y fijar una fecha, pero en este momento no es posible dado en el momento en el que estamos.

Desde luego, yo no puedo cerrar una fecha, sí que es algo que no se puede anunciar de este año para el siguiente porque vamos a necesitar unos cuantos años para poder tenerlo todo atado.

Todo esto conlleva una infraestructura enorme. ¿De qué tamaño estamos hablando?

Una Vuelta normal mueve 3.000 personas, con un montón de material y que evidentemente aquí hay dos cuestiones: una las infraestructuras tanto personales como materiales que hay que desplazar como buscar planes en el que esas infraestructuras materiales posiblemente haya que desdoblarlas o doblarlas, en el sentido que haya que repetir mucho el material para no traerlo y tenerlo aquí en las Islas.

Eso es todo lo que está aquí en estudio porque aquí hay una complicación logística que es ir de península a la primera isla, pero luego también hay que hacer un movimiento en la misma noche de una isla a otra isla y eso supone una capacidad logística muy importante.

Evidentemente eso es un coste económico muy alto y tenemos que estar todos muy seguros de que podemos asumir el proyecto porque lo que no podemos es, pos supuesto, estar en cifras que nadie pueda asumir, pero tampoco La Vuelta puede comprometerse a hacer un proyecto que si no tiene la financiación adecuada no se pueda realizar. Esto si se hace, se hace bien y si no es mejor no hacerlo.